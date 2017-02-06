В Авдеевке дети не могут посещать школы из-за обстрелов - ЮНИСЕФ

Правозащитники отмечают, что боевые действия заставили приостановить образовательный процесс, и это повлекло за собой еще больший стресс для детей

После интенсивных боев вокруг Авдеевки Донецкой области более 2,6 тысяч детей из 13 школ на востоке пострадали от резкой эскалации боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

"По меньшей мере пять школ и два детских сада были повреждены в результате интенсивных обстрелов, 11 школ пришлось закрыть по информации организаций, предоставляющих гуманитарную помощь и поддерживающих образование в чрезвычайной ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Сейчас в Авдеевке закрыты семь школ и детских садов, которые посещают 1400 детей.

В организации отмечают, что закрытие школ усугубило кризис в образовании, что уже оказывает негативное влияние на более чем 600 тысяч детей на востоке Украины. После почти трех лет конфликта более 740 школ - каждая пятая школа - были повреждены или разрушены. В результате переезда в другие города и тяжелых последствий конфликта девочки и мальчики пропустили много месяцев обучения, подытожили правозащитники.

6 февраля 2017 года в Авдеевке Донецкой области на обучение в школах пришли 505 учеников, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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