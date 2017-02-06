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В Авдеевке дети не могут посещать школы из-за обстрелов - ЮНИСЕФ

06.02.2017 18:29
Правозащитники отмечают, что боевые действия заставили приостановить образовательный процесс, и это повлекло за собой еще больший стресс для детей
В Авдеевке дети не могут посещать школы из-за обстрелов - ЮНИСЕФ
Фото: EPA

После интенсивных боев вокруг Авдеевки Донецкой области более 2,6 тысяч детей из 13 школ на востоке пострадали от резкой эскалации боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ. 

"По меньшей мере пять школ и два детских сада были повреждены в результате интенсивных обстрелов, 11 школ пришлось закрыть по информации организаций, предоставляющих гуманитарную помощь и поддерживающих образование в чрезвычайной ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Сейчас в Авдеевке закрыты семь школ и детских садов, которые посещают 1400 детей.

В организации отмечают, что закрытие школ усугубило кризис в образовании, что уже оказывает негативное влияние на более чем 600 тысяч детей на востоке Украины. После почти трех лет конфликта более 740 школ - каждая пятая школа - были повреждены или разрушены. В результате переезда в другие города и тяжелых последствий конфликта девочки и мальчики пропустили много месяцев обучения, подытожили правозащитники.

6 февраля 2017 года в Авдеевке Донецкой области на обучение в школах пришли 505 учеников, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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