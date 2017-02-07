Всего лишь треть украинцев полностью удовлетворены жизнью - опрос

Недовольных жизнью украинцев больше среди старших 50 лет, а также респондентов с низким уровнем достатка, сообщают социологи

Около трети опрошенных украинцев полностью удовлетворены своей жизнью, примерно половина - скорее удовлетворены, четверть - не удовлетворены. На Востоке последних почти 40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг, проведенного с 1 по 10 декабря 2016 года.

Недовольных жизнью больше среди тех, кому за 50 лет, и респондентов с низким уровнем достатка.

42% опрошенных считают, что полностью контролируют свою жизнь и свободны в своих решениях, примерно столько же считают, что они частично контролируют свою жизнь. Зато 19% заявляют, что почти не имеют никакого контроля над собственной судьбой. Больше всего лиц, заявляли об отсутствии контроля над собственной жизнью на Востоке, среди лиц старше 50 лет, бедных и респондентов с плохим состоянием здоровья.

Большинство опрошенных (82%) считают, что в случае необходимости могут получить эмоциональную поддержку от других людей, 9% - имеют противоположное мнение, 9% - не определились. 77% заявили, что смогут получить физическую помощь, 13% - сказали, что не смогут, 10% - не определились. На финансовую поддержку рассчитывают немного меньше - 69%, в то же время 20% считают, что не получат денежную поддержку и 11% - не определились.

В результате исследования было опрошено трудоспособное население Украины (мужчины - 18-65 лет, женщины - 18-60 лет). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность составила 1580 респондентов. Ошибка в расчетах не должна быть более 2,5%.

7 февраля 2017 сообщалось, что наименьший ежедневный уровень стресса у респондентов вызывают семейные отношения, профессиональная деятельность и внешнее окружение, наибольший - война и военная угроза, социально-политическая нестабильность в стране, коррупция и собственное финансовое состояние.

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