Непогода в Украине: ограничения движения введены в пяти областях

Движение крупногабаритного транспорта ограничено в Черкасской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях

В связи с резким ухудшением погодных условий в пяти областях Украины на ряде автодорог введены временные ограничения движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта. Об этом со ссылкой на информацию Укравтодора сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



В Черкасской области с 07:00 8 февраля 2017 года на дороге М-05 Киев - Одесса, км 143+028 - км 274+360, введено временное ограничение движения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.



В Волынской области с 18:00 7 февраля на дорогах местного значения Т-18-02 /М-07/ Маюничи - Великая Осница - Красноволя - Колки /Р-14/ Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь /Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин - Белосток), движение закрыто для всех видов транспорта.



В Хмельницкой области ограничения введены на дорогах местного значения (с 05:00 3 февраля), а также на автодороге Н-03 Житомир - Черновцы, км 247 - км 278 (Дунаевцы - Каменец-Подольский) (с 09:30 7 февраля).



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Кроме того, с 14:00 7 февраля движение транспорта ограничено в Винницкой области на дорогах М-21 Житомир - Могилев-Подольский (км 131 - км 230), Р-08 Немиров - Ямполь (км 35 - км 115 (от Тульчина до Ямполя).



В Закарпатской области в связи с переливом воды с 5 февраля временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демечи (18-й км) через реку Латорица.



По данным синоптиков, 8-9 февраля в Украине сохранится морозная погода, на дорогах страны - гололедица.



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