Собаки копируют поведение своих хозяев - исследование

И хозяева, и собаки влияют на механизмы психологической адаптации друг друга

Собаки чувствительны к эмоциональному состоянию своих хозяев и обладают способностью копировать их тревожное и негативное поведение. Об этом свидетельствуют исследования специалистов из Венского университета, опубликованные в журнале Plos One, сообщает ВВС.

С другой стороны, говорят ученые, приветливые и веселые собаки способны заразить этими чертами и людей, помогая хозяевам справиться со стрессом.

Более 100 собак и их хозяев приняли участие в различных тестах, во время которых им измеряли сердцебиение и реакцию на угрозу.

Исследователи также обращали внимание на уровень кортизола в слюне, свидетельствующий об уровне стресса.

Затем владельцев животных оценивали по пяти ключевым чертами личности: невротичность, экстравертность, открытость новому опыту, уступчивость и добросовестность.

Личность каждой собаки тоже описывали с помощью анкет.

Доктор Ирис Шоберль из Венского университета говорит, что и хозяева, и собаки влияют на механизмы психологической адаптации друг друга. При этом люди имеют большее влияние на животных, чем животные на них.

"Наши результаты хорошо вписываются в практический опыт: хозяева и собаки - это социальные пары, и они влияют на способность друг друга противодействовать стрессу", - рассказала она BBC.

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