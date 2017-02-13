Дудл на День святого Валентина: Google предлагает сыграть в игру
Ко Дню святого Валентина поисковик Google предлагает пользователям сыграть в игру.
Игра начинается с того, что ящерица-панголин получает в день праздника валентинку от своей возлюбленной и решает поздравить ее каким-то особенным образом. Например, испечь пирог или посвятить песню. Для этого нужно помочь герою игры собрать нужные ингредиенты, а также ноты. Игра имеет несколько уровней сложности и разные декорации для каждого уровня.
Фото: google.com.ua
День святого Валентина, или День всех влюбленных - праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру, это день покровителя всех влюбленных. В этот день влюбленные (или просто близкие люди) признаются в любви и уважении и дарят друг другу приятные подарки и "валентинки" - небольшие открытки, украшенные сердечками.
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