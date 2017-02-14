Украинцы везде хорошо относятся к переселенцам: инфографика

Лучше других к переселенцам относятся в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Харьковской и Донецкой областях. Николаевская область - лидер поддержки

Украинцы в целом поддерживают переселенцев из временно оккупированных Крыма и части Донбасса, причем уровень этой поддержки мало коррелирует с географией страны: к ним одинаково хорошо относятся практически во всех регионах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного организацией SeeD при поддержке агентства США по международному развитию (USAID), которые в своем Facebook опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



По словам аналитиков, цель такого исследования - понимание социальной динамики, "лежащей в основе конфликта и его трансформации".



"По десятибалльной шкале (где 1 - "совершенно не поддерживаю", 10 - "абсолютно поддерживаю") большинство украинцев по всей территории Украины положительно относятся и поддерживают внутренне перемещенных лиц и считают, что это не отразилось на их (опрошенных, - ред.) повседневной жизни", - резюмируют исследователи.

Нажмите, чтобы увеличить:

Иллюстрация: пресс-служба министерства

Опрос украинцев проходил на всей территории Украины (исключая Крым), в том числе на временно неподконтрольных территориях востока. Результаты исследования отношения к переселенцам были представлены Индексом социальной сплоченности и примирения SCORE в конце 2016 года.

Читайте также: Внутренняя миграция в Украине: где хотят работать переселенцы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.