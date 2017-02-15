Игра в футбол негативно влияет на работу мозга - ученые

По словам ученых, от частых пасов мяча головой у профессиональных футболистов после 60 лет начинают проявляться признаки старческого слабоумия

Удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям, а со временем - к развитию деменции, утверждают британские ученые. Об этом сообщает агентство Би-би-си со ссылкой на специализированный журнал Acta Neuropathologica.

Специалисты Университетского колледжа Лондона и Университета Кардиффа длительное время изучали пятерых бывших профессиональных футболистов и одного любителя.

В среднем эти мужчины играли в футбол в течение 26 лет - и у всех после 60 лет начали проявляться признаки старческого слабоумия.

Во время посмертного вскрытия медики обнаружили у четырех из них признаки хронической травматической энцефалопатии, также известной как "деменция боксеров".

"Когда мы раскрыли их мозг, то увидели изменения, характерные для бывших боксеров ... Впервые удалось показать, что травмы головы, полученные футболистами в течение их карьеры, определенным образом связанные с развитием деменции", - сказал профессор Г ' ю Моррис из Университетского колледжа Лондона.

Авторы исследования особо подчеркивают, что не анализировали риски для здоровья от удара головой по мячу у детей.

Они также замечают, что по признакам деменции или болезни Альцгеймера у игроков может стоять комбинация факторов, поэтому прямая связь между частыми пасами головой и заболеваниями нервной системы пока установить нельзя.

Впрочем, ранее похожую зависимость описали для боксеров и для игроков в американский футбол.

Футбольная ассоциация Англии уже пообещала внимательно следить за травмами спортсменов.

Как отмечают эксперты, любители поиграть время от времени вряд ли попадают в группу риска.

В США уже были прецеденты, когда ухудшение работы мозга у спортсменов в зрелом возрасте становилось предметом судебных разбирательств.

В июля 2014 года Национальная ассоциация студенческого спорта США объявила о выплате 70 млн долларов по иску бывших спортсменов. По словам представителей организации, эти деньги пойдут на изучение долгосрочных эффектов от сотрясения мозга. В 2015 году около 4500 бывших игроков подали иск к Национальной футбольной лиги из-за травм головы, которые они получили во время карьеры.

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