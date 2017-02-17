Миллион детей в Донбассе нуждаются в срочной помощи - ЮНИСЕФ
В Донбассе миллион детей нуждаются в неотложной гуманитарной помощи. Об этом сообщает детский фонд ООН ЮНИСЕФ на своей странице в Facebook.
По данным фонда, около 200 тысяч из них до сих пор проживают в пределах 15 километров от линии конфликта в Донбассе. 19 тысяч детей подвергаются угрозе пострадать от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а 12 тысяч - живут в населенных пунктах, которые обстреливаются минимум раз в месяц.
7 февраля Рада приняла законопроект, которым в рамках государственной целевой программы предусмотрена поддержка детям, живущим на линии столкновения.
По данным уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, в Украине каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий на востоке страны.
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