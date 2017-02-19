Евровидение-2017: Украина выбрала финалистов национального отбора
По результатам третьего полуфинала национального отбора песенного конкурса Евровидение-2017, в шестерку претендентов представлять Украину вошли группа O. Torvald и певец MELOVIN.
Согласно результатам первого и второго полуфиналов, претендентами также стали певицы Иллария, Татьяна Решетняк и группа "Сальто назад".
В третьем полуфинале принимали участие также группа Singing pants, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, Green Grey и Vivienne Mort.
Имя победителя, который представит Украину на Евровидении-2017 будет определено на гала-концерте 25 февраля.
13 февраля стало известно, что часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая занималась подготовкой к проведению песенного конкурса Евровидение-2017, оставляют проект.
Читайте также: Евровидение по-новому: кто и зачем срывает организацию конкурса
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:23
-
вчера
19:10
-
вчера
15:20
-
вчера
14:02
-
вчера
12:36
Новости партнеров
- 73492
- 35437
- 27698
- 22129
- 21149