Евровидение-2017: Украина выбрала финалистов национального отбора

По результатам третьего полуфинала национального отбора, в шестерку финалистов вошли группа O. Torvald и певец MELOVIN

По результатам третьего полуфинала национального отбора песенного конкурса Евровидение-2017, в шестерку претендентов представлять Украину вошли группа O. Torvald и певец MELOVIN.

Согласно результатам первого и второго полуфиналов, претендентами также стали певицы Иллария, Татьяна Решетняк и группа "Сальто назад".

В третьем полуфинале принимали участие также группа Singing pants, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, Green Grey и Vivienne Mort.

Имя победителя, который представит Украину на Евровидении-2017 будет определено на гала-концерте 25 февраля.

13 февраля стало известно, что часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая занималась подготовкой к проведению песенного конкурса Евровидение-2017, оставляют проект.

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