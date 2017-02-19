Спасатели предупреждают об опасности схода лавин на Закарпатье
19.02.2017 11:33
Сотрудники ГосЧС обращаются к гражданам с просьбой, по возможности, не выходить в горы
Фото: zk.dsns.gov.ua
Сегодня, в связи с оттепелью, в горах восточной части Закарпатской области объявляется значительная - 3 уровня - лавинная опасность. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сотрудники ГосЧС обращаются к гражданам с просьбой, по возможности, не выходить в горы.
19 февраля по прогнозам синоптиков температура на западе поднимется от +3 до +8 градусов, на севере на термометре будет от +1 до +3 градусов, в южных областях также ожидается значительное потепление. По всей территории Украины в воскресенье осадков не ожидается.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:23
-
вчера
19:10
-
вчера
15:20
-
вчера
14:02
-
вчера
12:36
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 75092
- 35884
- 29148
- 25731
- 21607
Спецпроекты
Новости партнеров