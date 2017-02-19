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Спасатели предупреждают об опасности схода лавин на Закарпатье

19.02.2017 11:33
Сотрудники ГосЧС обращаются к гражданам с просьбой, по возможности, не выходить в горы
Спасатели предупреждают об опасности схода лавин на Закарпатье
Фото: zk.dsns.gov.ua

Сегодня, в связи с оттепелью, в горах восточной части Закарпатской области объявляется значительная - 3 уровня - лавинная опасность. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сотрудники ГосЧС обращаются к гражданам с просьбой, по возможности, не выходить в горы.

19 февраля по прогнозам синоптиков температура на западе поднимется от +3 до +8 градусов, на севере на термометре будет от +1 до +3 градусов, в южных областях также ожидается значительное потепление. По всей территории Украины в воскресенье осадков не ожидается.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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