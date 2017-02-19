Спасатели предупреждают об опасности схода лавин на Закарпатье

Сотрудники ГосЧС обращаются к гражданам с просьбой, по возможности, не выходить в горы

Сегодня, в связи с оттепелью, в горах восточной части Закарпатской области объявляется значительная - 3 уровня - лавинная опасность. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сотрудники ГосЧС обращаются к гражданам с просьбой, по возможности, не выходить в горы.

19 февраля по прогнозам синоптиков температура на западе поднимется от +3 до +8 градусов, на севере на термометре будет от +1 до +3 градусов, в южных областях также ожидается значительное потепление. По всей территории Украины в воскресенье осадков не ожидается.