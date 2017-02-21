Страх и Трамп: карикатура DW об образе президента США в Европе

Спонтанность решений и выполнение спорных предвыборных обещаний Трампа привели к периоду некоторой напряженности в отношениях Вашингтона и Брюсселя

Импульсивность 45-го американского президента Дональда Трампа и непредсказуемость его внешнеполитического курса вызывают беспокойство многих политиков в Европе. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

Штатный карикатурист агентства Сергей Ёлкин попытался визуализировать страхи европейцев в отношении президента США, который уже месяц занимает пост №1 в стране:





Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW

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27 января 2017 года президент Франции Франсуа Олланд заявил, что администрация нового президента США Дональда Трампа является "вызовом" для ЕС, особенно в делах торговли и видения способов разрешения конфликтов в мире.

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