Лутковская призвала не допустить выдворения россиянки Симоновой

Симонова в 2015-2016 гг работала медиком-волонтером в добровольческих подразделениях МВД

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призвала не допустить выдворения россиянки Ольги Симоновой, которая была медиком в добровольческих батальонах в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Лутковская призвала председателя Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства как можно быстрее рассмотреть вопрос предоставления Симоновой гражданства Украины.

По мнению Лутковской, дело Симоновой "не является стандартным делом и требует особого внимания и неравнодушного отношения со стороны уполномоченных государственных органов".

В случае продолжения задержки с вынесением решения по Симоновой, она может быть выдворена за пределы Украины, сообщила омбудсмен.

Согласно сообщению пресс-службы омбудсмена, Симонова приехала в Украину из Челябинска в конце 2014 года. С января 2015 по март 2016 она работала медиком-волонтером в добровольческих подразделениях МВД, батальоне "Золотые ворота" и полку "Днепр-1", а также парамедиком в бригаде Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

В комиссии по вопросам гражданства сообщили, что проблема в представлении и.о. министра здравоохранения - документ был оформлен ненадлежащим образом, и его должны переделать. В феврале комиссия может рассмотреть представление касательно Симоновой.

15 января в киевском аэропорту Жуляны был задержан гражданин Грузии, спецназовец Гия Церцвадзе, который воевал на стороне сил АТО в Донбассе. Мужчина находился в розыске Интерпола по запросу России. В РФ его обвиняют в убийстве. Сам Церцвадзе говорит, что российская сторона разыскивает его из-за активного участия в боевых действиях против российских агрессоров в 2008 году.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что международные конвенции дают Украине основания отказать России в выдаче Церцвадзе.

В конце января Церцвадзе был отменен временный арест.

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