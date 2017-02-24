Медики объяснили причину сильных головных болей в феврале

Специалисты утверждают, что негативное влияние на здоровье мужчин и женщин оказывают вспышки на Солнце

Во время лабораторных исследований врачам удалось выяснить, почему в феврале многие жалуются на головную боль. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Эксперименты показали, из-за чего в последнем месяце зимы у людей ухудшается самочувствие и возникают неприятные ощущения. Специалисты утверждают, что негативное влияние на здоровье мужчин и женщин оказывают вспышки на Солнце, которые чаще всего появляются в зимний период времени.

В конце февраля происходят изменения на звезде, связанной с магнитным полем. Вследствие этого у представителей слабого и сильного пола возникают головные боли.

В большинстве случаев от мигреней страдают пожилые мужчины и женщины.

По словам ученых, 25 февраля число пациентов, жалующихся на головную боль, достигнет максимума. В это время людям не следует заниматься спортом и выполнять тяжелые физические упражнения.

В процессе наблюдений медики выяснили, что нельзя делать людям после еды.

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