Медики объяснили причину сильных головных болей в феврале
Во время лабораторных исследований врачам удалось выяснить, почему в феврале многие жалуются на головную боль. Об этом сообщает Вестник здоровья.
Эксперименты показали, из-за чего в последнем месяце зимы у людей ухудшается самочувствие и возникают неприятные ощущения. Специалисты утверждают, что негативное влияние на здоровье мужчин и женщин оказывают вспышки на Солнце, которые чаще всего появляются в зимний период времени.
В конце февраля происходят изменения на звезде, связанной с магнитным полем. Вследствие этого у представителей слабого и сильного пола возникают головные боли.
В большинстве случаев от мигреней страдают пожилые мужчины и женщины.
По словам ученых, 25 февраля число пациентов, жалующихся на головную боль, достигнет максимума. В это время людям не следует заниматься спортом и выполнять тяжелые физические упражнения.
В процессе наблюдений медики выяснили, что нельзя делать людям после еды.
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