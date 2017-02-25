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Ученые: как место проживания влияет на количество рожденных детей

25.02.2017 16:31
Существуют определенные факторы, оказывающие влияние на число детей, рожденных в семье, говорят ученые
Ученые: как место проживания влияет на количество рожденных детей
Фото: EPA
Новые исследования, проведенные командой специалистов, показали, что место жительства может влиять на количество детей, рожденных в семье. Об этом сообщает Вестник здоровья

По словам научных сотрудников, существуют определенные факторы, оказывающие влияние на число детей, рожденных в семье. 

Сотрудники из Мичиганского университета, расположенного в Соединенных Штатах Америки, считают, что от места жительства людей зависит уровень рождаемости малышей.

Авторы лабораторных исследований зафиксировали, что представители слабого и сильного пола, проживающие в мегаполисах, реже заводят детей. 

При этом мужчины и женщины из маленьких населенных пунктов, наоборот, хотят стать родителями. Длительность экспериментов составила восемь лет.

В ходе осуществления наблюдений врачи задействовали 16 тысяч добровольцев. Оказалось, что люди, которые живут в больших городах, не спешат жениться и заводить детей.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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