Ученые: как место проживания влияет на количество рожденных детей

Существуют определенные факторы, оказывающие влияние на число детей, рожденных в семье, говорят ученые



По словам научных сотрудников, существуют определенные факторы, оказывающие влияние на число детей, рожденных в семье.



Сотрудники из Мичиганского университета, расположенного в Соединенных Штатах Америки, считают, что от места жительства людей зависит уровень рождаемости малышей.



Авторы лабораторных исследований зафиксировали, что представители слабого и сильного пола, проживающие в мегаполисах, реже заводят детей.





При этом мужчины и женщины из маленьких населенных пунктов, наоборот, хотят стать родителями. Длительность экспериментов составила восемь лет.



В ходе осуществления наблюдений врачи задействовали 16 тысяч добровольцев. Оказалось, что люди, которые живут в больших городах, не спешат жениться и заводить детей.







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