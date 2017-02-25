Ученые: как место проживания влияет на количество рожденных детей
25.02.2017 16:31
Существуют определенные факторы, оказывающие влияние на число детей, рожденных в семье, говорят ученые
Фото: EPA
Новые исследования, проведенные командой специалистов, показали, что место жительства может влиять на количество детей, рожденных в семье. Об этом сообщает Вестник здоровья.
По словам научных сотрудников, существуют определенные факторы, оказывающие влияние на число детей, рожденных в семье.
Сотрудники из Мичиганского университета, расположенного в Соединенных Штатах Америки, считают, что от места жительства людей зависит уровень рождаемости малышей.
Авторы лабораторных исследований зафиксировали, что представители слабого и сильного пола, проживающие в мегаполисах, реже заводят детей.
В ходе осуществления наблюдений врачи задействовали 16 тысяч добровольцев. Оказалось, что люди, которые живут в больших городах, не спешат жениться и заводить детей.
По словам научных сотрудников, существуют определенные факторы, оказывающие влияние на число детей, рожденных в семье.
Сотрудники из Мичиганского университета, расположенного в Соединенных Штатах Америки, считают, что от места жительства людей зависит уровень рождаемости малышей.
Авторы лабораторных исследований зафиксировали, что представители слабого и сильного пола, проживающие в мегаполисах, реже заводят детей.
При этом мужчины и женщины из маленьких населенных пунктов, наоборот, хотят стать родителями. Длительность экспериментов составила восемь лет.
В ходе осуществления наблюдений врачи задействовали 16 тысяч добровольцев. Оказалось, что люди, которые живут в больших городах, не спешат жениться и заводить детей.
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