Синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом
25.02.2017 17:58
В Киеве завтра будет небольшой снег с дождем
Завтра, 26 февраля, ожидается переменная облачность, местами снег и дождь. Об этом сообщает Укргирометцентр
Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях пройдут небольшие дожди.
В Сумской и Черниговской областях ожидается небольшой снег. Температура воздуха от трех до минус пяти ночью, до плюс три-пять градусов днем.
В Киеве ожидается днем небольшой снег с дождем, ночью - минус три-пять градусов, днем - четыре-шесть тепла.
В Луганске и Донецке будет без осадков, средняя температура воздуха ночью - минус четыре - шесть градусов, днем до пяти тепла.
В Одессе, Николаеве, Херсоне - солнечно, ночью до пяти градусов мороза, днем - до плюс семи.
Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях пройдут небольшие дожди.
Средняя температура воздуха ночью будет минус три-пять градусов, днем - до четырех-шести градусов тепла.
В Сумской и Черниговской областях ожидается небольшой снег. Температура воздуха от трех до минус пяти ночью, до плюс три-пять градусов днем.
В Киеве ожидается днем небольшой снег с дождем, ночью - минус три-пять градусов, днем - четыре-шесть тепла.
В Луганске и Донецке будет без осадков, средняя температура воздуха ночью - минус четыре - шесть градусов, днем до пяти тепла.
В Одессе, Николаеве, Херсоне - солнечно, ночью до пяти градусов мороза, днем - до плюс семи.
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