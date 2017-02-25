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Синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом

25.02.2017 17:58
В Киеве завтра будет небольшой снег с дождем
Синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом
Завтра, 26 февраля, ожидается переменная облачность, местами снег и дождь. Об этом сообщает Укргирометцентр

Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях пройдут небольшие дожди. 

Средняя температура воздуха ночью будет минус три-пять градусов, днем - до  четырех-шести градусов тепла.

В Сумской и Черниговской областях ожидается небольшой снег. Температура воздуха от трех до минус пяти ночью, до плюс три-пять градусов днем.

В Киеве ожидается днем небольшой снег с дождем, ночью - минус три-пять градусов, днем - четыре-шесть тепла. 
 
В Луганске и Донецке будет без осадков, средняя температура воздуха ночью - минус четыре - шесть градусов, днем до пяти тепла.

В Одессе, Николаеве, Херсоне - солнечно, ночью до пяти градусов мороза, днем - до плюс семи.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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