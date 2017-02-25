Ученые назвали рецепт от депресcии

Снизить стресс может посещение парка, говорят специалисты

Ученые считают, что проживание в районах с большим количеством деревьев и птиц снижает риск развития психических заболеваний. Об этом сообщает Naked Science.

Специалисты из Эксетерского и Квинслендского университетов изучили данные о 263 жителях Великобритании.



"Добровольцы проживали в соседних городах на юге страны: в Милтон-Кинсе, Лутоне и Бедфорде. Опрос проводился в мае, когда погода в указанных районах была достаточно мягкой и располагала к взаимодействию с окружающей средой", - отмечается в сообщении.



В ходе работы добровольцы оценили количество времени, проведенное на улице в течение недели, и заполнили шкалу депрессии, беспокойства и стресса.



"Анализ показал, что участники, проживающие в районах с большим количеством зеленых насаждений и высокой активностью птиц во второй половине дня, имеют более низкие уровни стресса, тревожности и депрессии, чем другие группы. Причем вид птиц не влиял на результат. Если в течение недели добровольцы находились на улице меньше, чем обычно, показатели ухудшались, причем люди в возрасте до 45 лет чаще страдали от депрессии, а от 46 до 60 лет - от тревожности", - говорится в сообщении.











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