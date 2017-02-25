USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ученые назвали рецепт от депресcии

25.02.2017 19:08
Снизить стресс может посещение парка, говорят специалисты
Ученые назвали рецепт от депресcии
Фото: EPA

Ученые считают, что проживание в районах с большим количеством деревьев и птиц снижает риск развития психических заболеваний. Об этом сообщает Naked Science.

Специалисты из Эксетерского и Квинслендского университетов изучили данные о 263 жителях Великобритании.

"Добровольцы проживали в соседних городах на юге страны: в Милтон-Кинсе, Лутоне и Бедфорде. Опрос проводился в мае, когда погода в указанных районах была достаточно мягкой и располагала к взаимодействию с окружающей средой", - отмечается в сообщении.

В ходе работы добровольцы оценили количество времени, проведенное на улице в течение недели, и заполнили шкалу депрессии, беспокойства и стресса.

"Анализ показал, что участники, проживающие в районах с большим количеством зеленых насаждений и высокой активностью птиц во второй половине дня, имеют более низкие уровни стресса, тревожности и депрессии, чем другие группы. Причем вид птиц не влиял на результат. Если в течение недели добровольцы находились на улице меньше, чем обычно, показатели ухудшались, причем люди в возрасте до 45 лет чаще страдали от депрессии, а от 46 до 60 лет - от тревожности", - говорится в сообщении. 


Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 