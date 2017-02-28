ВОЗ составила список самых опасных для человека бактерий

Туберкулез в список не включен - поиску методов лечения этой инфекции уже отдано приоритетное значение

Всемирная организация здравоохранения составила список устойчивых к антибиотикам бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья человека. Об этом сообщает Би-би-си.

Лидируют в нем грамотрицательные бактерии, такие как кишечная палочка, которые могут вызывать смертельно опасные инфекции кровотока и пневмонию у пациентов, чей иммунитет ослаблен.

Представленный учеными список будет обсуждаться в преддверии саммита G20 в Германии этим летом.

Мари-Поль Кини из ВОЗ считает, что устойчивость к антибиотикам достигла тревожных масштабов, в то время как изобретение новых лекарств все еще осуществляется.

"У нас стремительно заканчиваются варианты лечения. Мы не можем полагаться только на силы фармакологического рынка, потому что в таком случае новые антибиотики не будут разработаны вовремя", - считает Кини.

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Кроме того, в ВОЗ предупреждают о том, что фармацевтические компании могут пойти по пути наименьшего сопротивления и сосредоточиться на разработке более простых и прибыльных препаратов, в то время как акцент должен быть сделан на клинической необходимости новых антибиотиков.

Отмечается, что в список ВОЗ не был включен туберкулез - поиску новых методов лечения этой инфекции уже отдано приоритетное значение.

26 января британские ученые сообщили, что хроническое чувство беспокойства и депрессивные состояния могут увеличивать риск возникновения онкозаболеваний.

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