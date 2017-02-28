Больше половины украинцев жертвуют личной жизнью ради работы

Справедливости ради стоит отметить, что почти две трети начальников стараются создавать условия для поддержания "work-life balance" своих подчиненных

Больше половины офисных сотрудников жертвуют личной жизнью, свободным временем, семьей и друзьями в пользу работы. Каждый четвертый винит в этом работодателя. При этом почти две трети начальников стараются создавать условия для поддержания "work-life balance" своих подчиненных. Об этом рассказала LIGA.net руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Мащенко.

Согласно результатам опроса Международного кадрового портала hh.ua, украинских "белых воротничков" по праву можно считать карьеристами. Больше половины из них жертвуют личной жизнью и свободным временем в пользу работы. Только каждому четвертому-пятому хватает времени и сил для полноценной самореализации в обеих сферах.

При этом отказываются от карьеры и интересных проектов в пользу личной жизни не более 4% опрошенных.

Каждый второй главной причиной того, что ему приходится много работать и жертвовать собой ради карьеры, назвал сложную ситуацию в стране. Еще четверть объясняют такое положение вещей завышенными требованиями со стороны работодателя. И почти столько же видят причину в самих себе и в своем неумении гармонично организовывать свою жизнь.





По мнению большинства офисных сотрудников, умение сохранять баланс между работой и личной жизнью не зависит от гендерной принадлежности. При этом женщины больше склонны считать, что это лучше удается мужчинам, а мужчины, наоборот, чаще отдают первенство в этом навыке представительницам прекрасной половины человечества.





Согласно данным опроса, две трети работодателей в Украине поддерживают идею о балансе работы и личной жизни своих подчиненных. Практически каждый второй с пониманием относится к необходимости сотрудника иногда отсутствовать в офисе по личным причинам.

Каждый шестой начальник готов предоставить возможность работать удаленно или предложить более удобный график работы.

Один из восьми старается минимизировать переработки. А вот обучение тайм-менеджменту проводят не более чем в 4% компаний. Еще реже встречаются в украинских офисах системные work-life balance программы.





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Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в январе 2017 года. В опросе приняли участие 800 респондентов из разных регионов Украины.

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