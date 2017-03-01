Украинцев весной ждет шесть праздничных выходных

В Украине дополнительными выходными будут: 8 марта; 16 и 17 апреля; 1 и 2 мая, а также 8 и 9. Один из них придется отработать в субботу, 13 мая

Весной украинцев ждет шесть дополнительных выходных из-за ряда государственных праздников. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров. В Украине праздничными выходными будут: 8 марта - Международный женский день; 16 и 17 апреля - Пасха; 1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся; 8 и 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Выходной, который выпадает на понедельник, 8 мая, нужно будет отработать в субботу, 13 мая.





Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти подготовил проект закона, согласно которому будут декоммунизированы государственные праздники. "Нам нужно отменить 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", - отметил глава института национальной памяти Владимир Вятрович.

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