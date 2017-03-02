В Днепре двух чиновников задержали на взятке почти в 1 млн грн

За 900 тысяч гривень чиновники якобы обещали снять арест с комплекса промышленных объектов, принадлежащих предпринимателю, сообщают в СБУ

Правоохранители задержали начальника и государственного исполнителя одного из районных отделов государственной исполнительной службы Днепра по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновники подозреваются в том, что требовали от директора одного из коммерческих предприятий города 910 тысяч гривень, якобы обещав за эти деньги снять арест с комплекса промышленных объектов, принадлежащих предпринимателю. "Также чиновники планировали снять его недвижимое имущество с электронных торгов СЕТАМ", - добавили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

23 февраля 2017 года сообщалось, что сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили во взяточничестве председателя одной из районных государственных администраций Житомирской области.

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