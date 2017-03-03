Гражданство какой страны самое желанное: рейтинг от Bloomberg

Паспорт США - вовсе не вершина всех желаний, отмечают составители списка, добавляя, что американское гражданство не входит даже в топ-20 рейтинга

Американское гражданство не входит в топ-10 наиболее желанных, считают аналитики компании Nomad Capitalist, ранжировавшие 199 стран по "ценности" их гражданства. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Вдобавок к опции безвизовых путешествий, этот рейтинг использует взвешенный подход к оценке многих параметров - от того, насколько государство облагает налогами тех своих граждан, которые живут за рубежом, до учета общей национальной репутации в мире, гражданских прав и свобод, а также возможности иметь несколько паспортов. И нет, Америка, ты даже не в двадцатке", - говорится в статье.

Также при оценке учитывалось, есть ли в стране обязательная воинская повинность, уровень слежки госструктур за гражданами, уровни преступности, свобода слова и прочие факторы.

Возглавляет рейтинг Швеция, за которой следует несколько стран Евросоюза. Шведский паспорт открывает безвизовый путь в 176 стран.

"Столь низкая востребованность американского гражданства связана с налоговой политикой в отношении нерезидентов и мировым восприятием самой Америки", - делают вывод эксперты, аргументируя 35-ю позицию паспорта США в списке.

Таблицы: bloomberg.com

По данным источника, в прошлом году более 5400 американцев отказались от гражданства США, установив новый национальный рекорд с 26-процентным ростом отказов в сравнении с 2015-м.

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