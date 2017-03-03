Пресс-центр: "Уравниловки" пенсий не должно быть - Розенко

По оценкам вице-премьер-министра, осовременивания требуют пенсии от 4,5 до 5 млн человек

Правительство рассматривает различные варианты осовременивания пенсий. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе интернет-конференции в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

"Считаю, что осовременивание пенсий - это проект правительства №1, который мы действительно должны реализовать", - подчеркнул он.

Павел Розенко отметил, что для решения этого вопроса необходимо изыскать дополнительный финансовый ресурс. "В зависимости от варианта осовременивания, нам это будет стоить от 30 до 40 млрд грн. Вопрос лишь в одном - где взять этот ресурс", - сказал он.

По оценкам вице-премьер-министра, осовременивания требуют пенсии от 4,5 до 5 млн человек. "Мы подходим к процессу уравниловки, когда люди с небольшим стажем, которые имеют небольшие пенсии, приравниваются к тем людям, которые имели больший стаж и довольно серьезный страховой стаж, но их размеры пенсии являются средними", - констатировал он.

В этой связи вице-премьер-министр напомнил о росте поступлений в Пенсионный фонд в связи с повышением уровня минимальной зарплаты. По его информации, за последних 2-а месяца в ПФ поступило на 2,5 млрд, или 22% больше, по сравнению с плановыми показателями. "Если в дальнейшем эти позитивные тенденции сохранятся, и рост экономики продолжится, безусловно, мы выйдем с инициативой о проведении осовременивания пенсий в этом году", - подытожил Павел Розенко.

Отвечая на вопросы пользователей, Павел Розенко разъяснил позицию правительства относительно работающих пенсионеров.

"Человек выходит на пенсию и не прекращает работать не потому, что он не хочет этого делать, а потому, что, к сожалению, уровень пенсионного обеспечения в стране у нас слишком низкий. И поэтому пенсия становится просто дополнительным бонусом для того, чтобы улучшить уровень своей жизни. Поэтому выбор: либо пенсия, либо заработная плата на сегодняшний день не ко времени. Я не поддерживаю таких идей. Надеюсь, что в пенсионной реформе, которую предложит Кабинет министров Украины, таких вариантов не будет", - подчеркнул Павел Розенко, напомнив, что в Украине насчитывается порядка 2,5 млн работающих пенсионеров.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.