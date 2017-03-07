Спасатели предупреждают о таянии льда на водохранилищах Днепра

По прогнозам синоптиков, 7-10 марта на ряде водохранилищ продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова

На ряде днепровских водохранилищ в ближайшие четыре дня продолжится таяние и разрушение ледового покрова. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



"7-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, закраины, на Днепровском и Каховском водохранилищах - ледоход, забереги и постепенное очищение участков водохранилищ ото льда", - говорится в сообщении.



Кроме того, 7 марта в результате осадков продолжится подъем уровней воды без негативных последствий:



- на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), реках Закарпатья - на 0,2-1 м;



- в нижнем течении Боржавы (Закарпатская область) - на 0,8-1,3 м с начальным выходом воды на заводь.

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