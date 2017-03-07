Менее 10% украинцев считают 8 марта советским пережитком - опрос

Только 20% украинцев согласны с тем, что Международный женский день призван напомнить о правах женщин

Стабильно высоким остается процент украинцев, которые планируют праздновать Международный женский день. Об этом свидетельствуют данные опроса Kantar TNS Online Track.

Почти половина опрошенных считает этот день хорошим поводом сделать приятное близким женщинам, и только 20% отмечают, что это праздник, который призван напомнить о правах женщин. Пережитком советского прошлого Международный женский день считают только 9%.



Фото: tns-ua.com

Среди тех, кто считает предназначением праздника Восьмого марта напоминие о правах женщин, большинство молодежи (27%), тогда как представители возрастной группы 30-40 лет - чаще видят в празднике хороший повод сделать приятное близким женщинам (54%). Не видят смысла в подобных праздниках представители старшей возрастной группы (7%) и респонденты с Запада (7%). Мероприятие также чаще других регионов считает праздник пережитком советского времени (17%).

Больше всего планируют ли праздновать 8 Марта на Востоке (89%), а меньше всего - на Западе (67%).

Опрос проводился методом онлайн опроса с 23 января 2017-го по 29 января 2017 года. География исследования - вся Украина (кроме АР Крым), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка 1000 респондентов, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

2 марта в международном объединении организаций по борьбе с бедностью Oxfam заявили, что женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату. В среднем разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 23%. Исследование, проведенное в 67 развивающихся странах, показало, что каждый пятый мужчина выступает против того, чтобы женщина ходила на работу, даже если у нее есть необходимая квалификация. В 155 странах есть, по меньшей мере, один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину.

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