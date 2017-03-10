В Украину идет похолодание, дожди и ночные заморозки

По прогнозам Укргидрометцентра, с завтрашнего дня во всех областях ожидается снижение температуры воздуха

В субботу, 11 марта, в большинстве областей Украины пройдут дожди, кроме восточных и части северных областей. Дневная температура воздуха на западе страны составит +3...+5, на Закарпатье до +7...+9, ночью +3...+5 градусов. В центральных и северных областях +6...+8 днем и +3...+5 градусов ночью. На востоке +10...+12 днем и -1...+1 градус ночью. В южных областях и в Крыму +10...+12 днем и +3...+5 градусов ночью.





В Киеве и Киевской области завтра ожидаются дожди. Днем столбик термометра поднимется до +6...+8, ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов.













12 марта в большинстве областей также прогнозируется дождь, на западе - со снегом. В восточных и части северных областей осадков не предвидится. Температура воздуха в западных областях составит днем +3...+5, на Закарпатье +7...+9, ночью -1...+1 градус. В центральных и северных областях +3...+5 градусов будет как днем, так и в ночное время. На востоке днем около +4...+6, ночью около нуля. На юге +7...+9 днем и +3...+5 градусов ночью. В Крыму днем +10...+12, ночью +3...+5 градусов.





В Киеве и Киевской области в воскресенье ожидается дождь. Температура воздуха как днем, так и ночью составит +4...+6 градусов.













В понедельник, 13 марта, дождь возможен во всех областях, кроме северных и восточных. Дневная температура воздуха на западе составит +4...+6, ночью от нуля до +2, на Закарпатье +7...+9 днем и +2...+4 градуса ночью. В центральных областях +5...+7 днем и +2...+4 градуса ночью. На севере +5...+7 днем и +1...+3 ночью. В восточных областях днем +8...+10, ночью около нуля. На юге днем +6...+8, ночью +3...+5 градусов, в Херсонской области и в Крыму днем +8...+10, ночью около +2...+4 градусов.





В Киеве и Киевской области в начале следующей недели прогнозируется дождь. Днем воздух прогреется до +5...+7, ночью термометры покажут +1...+3 градуса.









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