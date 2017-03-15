За вступление в ЕС готовы проголосовать 64% украинцев - КМИС

77% украинцев приняли бы участие в референдуме по вопросу присоединения Украины к ЕС, если бы он состоялся в феврале 2017 года

Если бы референдум по вопросу о вступлении Украины в Европейский Союз проводился в феврале 2017 года, 49% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 28% - против, и остальные 23% - не определились, либо не принимали бы участия в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы участие в голосовании приняли бы только те, кто определился с выбором, то в референдуме взяли бы участие около 77% всех тех, кто имеет право голоса. Из них за вступление в ЕС отдали бы голоса 64% респондентов, против - 36%.

Количество украинцев, которые поддерживают вступление в ЕС, с момента аннексии Крыма остается относительно стабильным: около 50%.

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Фото: kiis.com.ua

В наибольшей степени вступление в ЕС поддерживают жители западных областей (75%), меньше всего - в восточных (16%). В центральных областях за вступление Украины в ЕС готовы проголосовать 49%, на юге Украины - 37%.

Респондентов также попросили ответит на вопрос, какое направление внешней политики они считают более предпочтительным для Украины. Большинство высказались за присоединение Украины к ЕС (47%), 14% поддерживают курс на присоединение к Таможенному союзу РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Значительная часть (28%), считает, что Украина должна развиваться независимо, не присоединяясь ни к одному из этих объединений.

Опрос проводился с 10 по 19 февраля 2017 году в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

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