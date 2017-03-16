В Австралии велосипедисты проделали 202 км маршрута в виде козла
Группа велосипедистов в австралийском городе Перт проехала в течение восьми часов 202 километра по маршруту, из которого на карте в приложении Strava получилось изображение козла, сообщает УНИАН со ссылкой на ABC.net.au.
12 марта велосипедисты потратили на это восемь часов.
"В Перте все катаются на велосипедах возле реки и вокруг холмов, это прекрасные места для езды, но интересно совершить и что-то другое", - рассказал репортеру один из велосипедистов. По его словам, то, что они сделали - "просто веселый способ провести воскресенье". Велосипедисты решили нарисовать именно козла, потому что "он крутой".
После того, как маршрут был опубликован в Strava, его оценили велосипедисты со всего мира. Группа из Перта теперь планирует "нарисовать" таким же образом и других животных.
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