Как пережить переход на летнее время: советы медиков

Украина перейдет на летнее время ночью, 26 марта

Чтобы переход на летнее время не был болезненным для организма, медики советуют больше проводить время на свежем воздухе и в эти дни пересмотреть свой режим дня. Об этом LIGA.net сообщил семейный врач Павел Смалько.

"Переход на летнее время больше затронет людей пожилого возраста и тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. На детей он особо не повлияет", - сказал он.

Однако он советует, в эти дни отказаться от просмотра планшетов, телевизора и больше проводить время на свежем воздухе.

"Конечно, при хорошей погоде лучше увеличить количество прогулок, а не сидеть за компьютером и уменьшить дозы крепкого кофе, чая", - добавил врач.

Что касается питания, то вечером, по его словам, желательно не потреблять "тяжелую" жирную пищу.

20 марта сообщалось, что Украина перейдет на летнее время ночью, 26 марта.

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