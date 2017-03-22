Как быстро пересечь линию разграничения в Донбассе: детали
В Станице Луганской из-за больших очередей тем, кто не успевает пересечь линию разграничения с оккупированной территорией в рабочие часы пункта пропуска, некоторые местные жители предлагают остановиться у них за 50-70 грн - это стоимость одного койко-места в сутки.
По информации LIGA.net, для этого люди специально оборудовали подвалы и разместили там кровати.
"Много людей остаются, спасатели также предлагают палатки, но с таким потоком невозможно всех разместить", - сказал станичанин Сергей.
Он добавил, что "купить место в очереди" стоит от 200 до 250 грн.
Фото: Facebook/Станично-Луганская РГА
"Люди в последние дни стоят по семь-восемь часов, многие не выдерживают, поэтому наиболее хваткие стали продавать свое место в очереди, тогда время может сократиться до часа-двух", - пояснил Сергей.
Большие очереди отмечаются и на блокпостах боевиков.
"Знакомая там стояла семь часов. Причем никаких условий, как на территории подконтрольной Украине, нет. Какие палатки? О чем Вы? Только машина скорой помощи и все", - отметил он.
Большие очереди связаны с необходимостью идентификации переселенцев в Ощадбанке.
"Утром 20 марта на блокпосте ЛНР к югу от моста в Станице Луганской наблюдатели видели примерно 2 300 пешеходов, которые ожидали перехода в подконтрольные Украине районы", - отметили сегодня LIGA.net в пресс-службе ОБСЕ.
В ночь с 15 на 16 марта 2017 в Станице Луганской остались на ночь более 500 человек, которые не смогли пересечь КПВВ. Они были размещены в помещениях районного дома культуры, МЧС и железнодорожного вокзала станции Кондрашевская-Новая.
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