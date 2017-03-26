В честь Хиллари Клинтон назвали сорт виски

"Ржаная Родэм", - называется сорт напитка. Родэм - это девичья фамилия политика

Спиртоводочный завод в округе Колумбия назвал один из сортов своего виски в честь экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Таким образом производители крепкого напитка надеялись отпраздновать избрание первого президента-женщины в истории США. Но, несмотря на победу Дональда Трампа, виски все равно назвали в честь Хиллари, пишет People.

"Ржаная Родэм", - называется сорт напитка. Родэм - это девичья фамилия политика.

"Это почтение женщинам в истории и почтение женщин в нашей повседневной жизни", - сказала одна из владельцев компании Пиа Карузоне.

5% от продажи каждой бутылки будет передано организации, которая поддерживает демократических кандидатов-женщин, отстаивающих право женщины на прерывание беременности.

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8 ноября 2017 года состоялись президентские выборы в США, в которых победил Трамп, получив большинство голосов коллегии выборщиков.

20 декабря сообщалось, что коллегия избирателей США официально утвердила победу кандидата от Республиканской партии Трампа на президентских выборах.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года.

Коллегия выборщиков в США - это группа в составе 538 человек из 50 штатов и города Вашингтон. В день голосования 8 ноября американские избиратели, голосуя за одного из кандидатов в президенты, фактически голосовали за членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата. Число выборщиков от каждого штата зависит от общей численности конгрессменов и сенаторов от этого штата. При этом федеральный округ Колумбия направляет в коллегию троих выборщиков.

Согласно федеральному законодательству, коллегия выборщиков должна избрать 45-го президента США "в первый понедельник после второй среды в декабре". В каждом из штатов время голосования разное - в период с 9:00 до 15:00 по местному времени. Ожидается, что результаты голосования будут известны уже сегодня.

Особенность избирательной кампании 2016 года в том, что Трамп опередил Клинтон, набрав достаточное для избрания количество голосов выборщиков, но, по подсчетам общего числа голосов кандидатов, Клинтон получила почти на 3 млн голосов избирателей больше, чем Трамп.

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