Пресс-центр: Волонтерство нужно изучать в школе - Сергей Притула

По мнению Сергея Притулы, волонтерское движение является незаурядным явлением, которое когда-то наши дети будут изучать в учебниках по истории

Украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула сегодня в ходе интернет-конференции рассказал о своей волонтерской деятельности, участии в различных проектах, в том числе отборочном конкурсе к Евровидению-2017, отказе во въезде в Украину российской исполнительнице, а также ответил на многочисленные вопросы пользователей. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

По его словам, несмотря на то, что за последние 1,5 - 2 года государство сделало большой шаг вперед по обеспечению украинских воинов всем необходимым, волонтерская помощь по-прежнему является актуальной. "Если мы говорим об обеспечении регулярных частей транспортом, хорошей, качественной, дорогой оптикой, системами управления боем и т.д, то в этом плане еще есть отставание", - подчеркнул он.

Он также добавил, что его волонтерская деятельность направлена на помощь, в основном, регулярным подразделениям Вооруженных сил Украины, реже - подразделениям Сил спецопераций, а также - структурным подразделениям МВД.

Отвечая на вопрос относительно создания благотворительного фонда, волонтер отметил, что он пока не рассматривает такую возможность, поскольку содержание и функционирование БФ влечет за собой дополнительные траты. "Я бы предпочел средства, которые перечисляют люди на благотворительные счета, не тратить на содержание какой-то бюрократической машины, а использовать все по назначению", - подчеркнул он, добавив, что с начала боевых действий в АТО аккумулировал не менее 23 млн грн.

Кроме того, он рассказал о механизме взаимодействия с военными и другим волонтерами при осуществлении своей благотворительной деятельности.

"В целом я оцениваю украинское волонтерское движение, как незаурядное явление, которое когда-то наши дети будут изучать в учебниках по истории", - подытожил волонтер.

Сергей Притула также высказал мнение относительно запрета СБУ российской исполнительнице Юлии Самойловой на въезд в Украину для участия в нынешнем европейском песенном конкурсе Евровидение. "Наш ответ, мне кажется, абсолютно очевидным, и соответствует букве закона. Если мы строим государство, где существует верховенство права, то какие здесь могут быть претензии к Службе безопасности Украины", - подчеркнул он.

При этом, по его мнению, в России певицу просто пытались использовать в российско-украинском противостоянии. "Мне досадно, что по ту сторону границы, в Российской Федерации, никто не задумывается над тем, как цинично человека в (инвалидной) коляске используют как элемент противостояния", - подчеркнул он, добавив, что если бы даже певице был разрешен въезд в Украину, не обошлось бы без провокаций.

Кроме того, Сергей Притула отметил, что в целом не разочарован тем, что не он был выбран на роль ведущего европейского песенного конкурса. Шоумен отметил, что его задача совместно с телеканалом, на котором демонстрировался отбор претендентов, заключалась в том, чтобы определить певца который будет представлять Украину на конкурсе. "У меня нет такого ощущения, что для меня ведение Евровидения стало бы каким-то большим шагом вперед по той простой причине, что это бы не дало мне промо в Европе", - пояснил Сергей Притула, добавив, что на сегодняшний день он востребованный ведущий в украинском медиапространстве.



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