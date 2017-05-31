Кабмин освободил студентов-медиков от обязательной отработки

Теперь студенты-медики смогут распоряжаться собой после выпуска и реализовать свое конституционное право на свободный выбор места дальнейшей работы

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое окончательно отменило обязательное трудоустройство студентов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 31 мая 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Обязательное трудоустройство для остальных студентов было отменено еще в прошлом году, но трудоустройство студентов-медиков оставили в связи с позицией профильных учреждений. Теперь студенты-медики смогут распоряжаться собой после выпуска и реализовать свое конституционное право на свободный выбор места дальнейшей работы", - пояснила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Решение было принято в связи с изменениями в законодательстве.

Ранее законом Украины о внесении изменений в закон о высшем образовании относительно трудоустройства выпускников были отменены нормы относительно обязательного трудоустройства выпускников высших учебных заведений.

Ранее студенты, которые учились по государственному заказу, должны были отработать три года на том предприятии, куда их направило учебное заведение по распределению. В случае, если выпускник не хотел работать, ему предоставлялось право возместить деньги за обучение. Отработка контролировалось финансовой инспекцией.

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