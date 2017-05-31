Глобальное потепление станет причиной бессонных ночей - ученые
Изменение климата может навредить крепкому сну людей пожилого возраста. Об этом сообщают специалисты из Калифорнии, исследовавшие сон пожилых американцев, пишет Science Daily.
Температура воздуха ночью будет повышаться, а как подсчитали ученые, повышение ночной температуры на один градус Цельсия является причиной трех бессонных ночей для ста человек в месяц.
"Температура окружающей среды может сыграть определенную роль в нарушении сна, а изменение климата может ухудшить ситуацию за счет повышения скорости потери сна", - заявил автор исследования Ник Обрадович из Университета Калифорнии в Сан-Диего.
Исследователи полагают, что если температура воздухе будет расти, то уже до 2050 года число ежемесячных бессонных ночей увеличится до шести на одного человека из 100, а до 2099 года показатель может увеличиться до 14 ночей.
13 марта 2017 года сообщалось, что глобальное потепление способствует развитию ряда заболеваний и, соответственно, становится причиной депрессивных состояний у людей.
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