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Глобальное потепление станет причиной бессонных ночей - ученые

31.05.2017 20:15
Повышение ночной температуры воздуха негативно влияет на качество сна, установили американские специалисты
Глобальное потепление станет причиной бессонных ночей - ученые
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Изменение климата может навредить крепкому сну людей пожилого возраста. Об этом сообщают специалисты из Калифорнии, исследовавшие сон пожилых американцев, пишет Science Daily.

Температура воздуха ночью будет повышаться, а как подсчитали ученые, повышение ночной температуры на один градус Цельсия является причиной трех бессонных ночей для ста человек в месяц.

"Температура окружающей среды может сыграть определенную роль в нарушении сна, а изменение климата может ухудшить ситуацию за счет повышения скорости потери сна", - заявил автор исследования Ник Обрадович из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Исследователи полагают, что если температура воздухе будет расти, то уже до 2050 года число ежемесячных бессонных ночей увеличится до шести на одного человека из 100, а до 2099 года показатель может увеличиться до 14 ночей.

13 марта 2017 года сообщалось, что глобальное потепление способствует развитию ряда заболеваний и, соответственно, становится причиной депрессивных состояний у людей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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