Глобальное потепление станет причиной бессонных ночей - ученые

Повышение ночной температуры воздуха негативно влияет на качество сна, установили американские специалисты

Изменение климата может навредить крепкому сну людей пожилого возраста. Об этом сообщают специалисты из Калифорнии, исследовавшие сон пожилых американцев, пишет Science Daily.

Температура воздуха ночью будет повышаться, а как подсчитали ученые, повышение ночной температуры на один градус Цельсия является причиной трех бессонных ночей для ста человек в месяц.

"Температура окружающей среды может сыграть определенную роль в нарушении сна, а изменение климата может ухудшить ситуацию за счет повышения скорости потери сна", - заявил автор исследования Ник Обрадович из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Исследователи полагают, что если температура воздухе будет расти, то уже до 2050 года число ежемесячных бессонных ночей увеличится до шести на одного человека из 100, а до 2099 года показатель может увеличиться до 14 ночей.

13 марта 2017 года сообщалось, что глобальное потепление способствует развитию ряда заболеваний и, соответственно, становится причиной депрессивных состояний у людей.

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