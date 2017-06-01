Суд вынес приговор контрабандисту ценностей VII века до н.э.

Изъятые у осужденного ценности периода VII века до н.э. - ХХ века н.э., а всего около 1000 наименований, передано в собственность государства

В Ровенской области суд вынес приговор контрабандисту старинных предметов, некоторые из них датируются VII веком до н.э. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Суд признал жителя Киева виновным по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины (покушение на контрабанду культурных ценностей), так как он он пытался перевезти через государственную границу в обход таможни предметы старины.

"Доказано, что часть старинных предметов коллекционер имел целью незаконно переправить в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Для этого он организовал и оплатил международные почтовые отправления, в которые поместил старинные женские украшения (кольца, серьги), обереги-амулеты, пуговицы, нательные крестики, подвески к конской сбруе, иглы, наконечники к стрелам и прочее", - говорится в сообщении.







Фото: gp.gov.ua

Еще часть культурных ценностей, в том числе 120 монет времен Римской империи и старинный меч XIV-XV веков, осужденный пытался вывезти автобусом в Беларусь. Правоохранителям удалось разоблачить контрабандиста, а уникальные старинные вещи - изъять и передать на хранение в Ровенский краеведческий музей.

Ровенский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, но так как подсудимый свою вину признал полностью и искренне раскаялся, он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью три года с возложением определенных обязанностей.

Осужденный также должен оплатить расходы на привлечение судом экспертов в уголовном производстве на сумму более 11 тысяч гривень.

По решению суда предметы культурных ценностей периода VII века до н.э. - ХХ вв. н.э., а всего около 1000 наименований, передано в собственность государства.

22 мая 2017 года в Черниговской области СБУ совместно с прокуратурой пресекла попытку контрабандного вывоза за границу культурных ценностей времен Киевской Руси.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.