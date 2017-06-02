Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Гузара
Папа Римский Франциск направил телеграмму главе УГКЦ Святославу Шевчуку с соболезнованиями в связи со смертью Блаженнейшего Любомира Гузара. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Святейшего Престола.
"Я помню его служение Христу, несмотря на трудности и гонения против церкви, его плодотворную апостольскую деятельность на благо греко-католиков, потомков семей, которые были вынуждены покинуть Западную Украину, а также усилия, направленные на поиск новых путей диалога и сотрудничества с православными церквями. Выражаю соболезнования семье кардинала и духовенству", - написал Папа.
Он отметил, что служение Гузара способствовало возрождению УГКЦ.
Папа заверил, что возносит молитвы о вечном покое для Гузара, которого он назвал пламенным пастором.
31 мая сообщалось, что Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.
26 января 2001 года на чрезвычайном синоде епископов он был избран верховным архиепископом УГКЦ. А 21 февраля того же года назначен Папой Иоанном-Павлом ІІ кардиналом католической церкви.
21 августа 2005 года провозглашено о перенесении кафедры главы УГКЦ из Львова в Киев.
10 февраля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку Гузара.
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