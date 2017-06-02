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Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Гузара

02.06.2017 20:30
Папа Римский заверил, что возносит молитвы о вечном покое для экс-главы УГКЦ, которого он назвал пламенным пастором
Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Гузара
Папа Франциск (фото - EPA)

Папа Римский Франциск направил телеграмму главе УГКЦ Святославу Шевчуку с соболезнованиями в связи со смертью Блаженнейшего Любомира Гузара. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Святейшего Престола.

"Я помню его служение Христу, несмотря на трудности и гонения против церкви, его плодотворную апостольскую деятельность на благо греко-католиков, потомков семей, которые были вынуждены покинуть Западную Украину, а также усилия, направленные на поиск новых путей диалога и сотрудничества с православными церквями. Выражаю соболезнования семье кардинала и духовенству", - написал Папа.

Он отметил, что служение Гузара способствовало возрождению УГКЦ.

Папа заверил, что возносит молитвы о вечном покое для Гузара, которого он назвал пламенным пастором.

31 мая сообщалось, что Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

26 января 2001 года на чрезвычайном синоде епископов он был избран верховным архиепископом УГКЦ. А 21 февраля того же года назначен Папой Иоанном-Павлом ІІ кардиналом католической церкви.

21 августа 2005 года провозглашено о перенесении кафедры главы УГКЦ из Львова в Киев.

10 февраля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку Гузара.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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