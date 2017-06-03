В Николаеве торжественно встретили морпехов, пробывших год в АТО
03.06.2017 03:08
С оркестром и цветами жители Николаева встречали украинских военных 36 бригады, вернувшихся на место постоянной дислокации после почти года в зоне АТО
Фото: скриншот видео
Жители Николаева торжественно встретили морских пехотинцев 36 бригады, вернувшихся после ротации на место постоянной дислокации. В зоне АТО военные пробыли почти год.
Несколько сотен морских пехотинцев обороняли мариупольское направлении - находились на позициях в Широкино и Водяном.
За время пребывания в АТО бригада потеряла 17 бойцов, 250 - были ранены.
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