В Николаеве торжественно встретили морпехов, пробывших год в АТО

С оркестром и цветами жители Николаева встречали украинских военных 36 бригады, вернувшихся на место постоянной дислокации после почти года в зоне АТО

Жители Николаева торжественно встретили морских пехотинцев 36 бригады, вернувшихся после ротации на место постоянной дислокации. В зоне АТО военные пробыли почти год.

Несколько сотен морских пехотинцев обороняли мариупольское направлении - находились на позициях в Широкино и Водяном.

За время пребывания в АТО бригада потеряла 17 бойцов, 250 - были ранены.

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