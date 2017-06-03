В оккупированный Донбасс пришла гуманитарная помощь от Швейцарии

Грузовики с гуманитарным грузом общим весом около 600 тонн проследовали через контрольный пункт "Новотроицкое"

На неконтролируемые территории Донбасса въехали 30 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от посольства Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.

Грузовики с гуманитарным грузом общим весом около 600 тонн проследовали через контрольный пункт "Новотроицкое", говорится в сообщении.

В конце мая Организация Объединенных Наций отправила на временно оккупированную территорию Донбасса 15 фур с продуктовыми наборами.

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