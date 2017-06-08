Ученые: Мы одиноки - Млечный Путь расположен в гигантской пустоте

Может выясниться, что наша Галактика находится в том, что астрономы называют крупнейшей из известных науке космических пустот

Галактика Млечный Путь, в которой находится Солнце, вероятно, располагается в гигантской космической пустоте - крупнейшей из известных ученым. Об этом на конференции в Американском астрономическом обществе заявила международная группа ученых из США и Китая, кратко о гипотезе сообщает научно-популярное издание ScienceAlert.

"Новое исследование оспаривает базовое предположение о том, каким якобы особенным является наше местоположение в космосе, и предполагает, что мы можем проживать в том, что может быть крупнейшим известным войдом во Вселенной", - говорится в сообщении.

Войд - огромное пространство между так называемыми галактическими нитями, где почти отсутствуют галактики и их скопления. Одним из примеров "одинокой" галактики в такой пустоте является звездная система MCG+01-02-015: она настолько изолирована от других сгустков материи во Вселенной, что в случае, если бы на ее месте оказалась наша Галактика, люди в силу развития технологий не подозревали бы о существовании других галактик до 1960-х годов.

Идеализированная схематическая структура Вселенной:





Крупнейшие из таких элементов крупномасштабной структуры Вселенной называют супервойдами. Средний размер войдов достигает 40 мегапарсек (около 130 млн световых лет), супервойдов - около 100 мегапарсек. Крупнейшим из обнаруженных супервойдов пока остается "Гигантский войд" с диаметром в 300-400 Мпк.

Как считают ученые, Галактика располагается в войде, названном KBC (Keenan, Barger, and Cowie), причем его габариты могут быть гигантскими - примерно 1 млрд световых лет в поперечнике. Другими словами, свету, который распространяется со скоростью 300 тысяч км/с, потребуется миллиард лет, чтобы пересечь эту пустоту.

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"С увеличением масштабов, на шкале от сотен миллионов световых лет и больше, структура нашей Вселенной начинает напоминать швейцарский сыр... Идею о том, что Млечный Путь находится на пустыре, а не в "урбанизированном" космическом центре, впервые высказали в 2012 году", - пишет издание.

При этом ученые отмечают, что принимать на веру их гипотезу пока рано - существование войда KBC еще нужно подтвердить другими исследованиями.

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