В Шотландии епископальная церковь одобрила однополые браки

Теперь венчаться в церкви смогут не только гомосексуалы-прихожане Шотландской епископальной церкви, но и последователи любой ветви Англиканской церкви

Синод Шотландской епископальной церкви проголосовал за одобрение однополых браков. Это первая церковь Англиканского сообщества в Британии, принявшая такое решение. Об этом сообщает Би-би-си.

В поддержку этой инициативы высказались две трети членов синода.

Согласно решению синода, на венчание в церкви смогут претендовать не только гомосексуалы-прихожане Шотландской епископальной церкви, но и последователи любой ветви Англиканской церкви.

"Убирая гендерные различия из наших брачных канонов, наша церковь подтверждает, что однополые пары не только вступают в брак, но и венчаются перед лицом бога", - заявил главный иерарх Шотландской епископальной церкви Дэвид Чилингворт.

При этом он подчеркнул, что решение не было принято единогласно, поэтому священников не будут заставлять против их воли проводить свадебные обряды для однополых пар.

Решение синода Шотландской епископальной церкви поддержали представители ЛГБТ-сообщества.

"Оно показывает, что представители церкви одобряют, признают и уважают ЛГБТ как часть сообщества верующих людей", - сказал агентству Рейтер глава организации Stonewall Scotland Колин Макфарлэйн.

Однополые браки были легализованы в Шотландии в 2014 году, однако ни одна из христианских церквей не поддержала это решение. В частности, против него выступали Церковь Шотландии и Римско-католическая церковь. В Англиканском сообществе вопрос о гей-браках также вызвал бурные споры.

30 октября 2015 года легализовали однополые браки в Ирландии.

6 февраля 2013 года британская палата общин одобрила легализацию однополых браков.

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