Украинец разработал уникальный дульный компенсатор к автомату
Дульный компенсатор, который гасит пламя и звук, разработал ровенский изобретатель Сергей Марков. Об этом сообщает Krapka.rv.
"То, что я сделал, не имеет ни одна армия в мире. Изделие создал около 20 лет назад, однако забросил, как говорится, в долгий ящик. С началом боевых действий в Донбассе подумал, что компенсатор изрядно поможет нашим военным, стал его совершенствовать", - сказал Марков.
По его словам, дульный тонус-компенсатор обладает способностью гасить пламя и делать выстрел беззвучным.
"Также он помогает военному целиться точно. Сейчас мое устройство ребята используют в АТО. Были дельцы, которые пытались скопировать мое изобретение, но ничего у них не получилось", - уточнил Марков.
Мужчина запатентовал свою разработку.
Патентный поверенный Юрий Трачук официально подтвердил, что изобретение Маркова уникально и не имеет аналогов.
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