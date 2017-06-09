Украинец разработал уникальный дульный компенсатор к автомату

Дульный тонус-компенсатор может гасить пламя и делать выстрел беззвучным

Дульный компенсатор, который гасит пламя и звук, разработал ровенский изобретатель Сергей Марков. Об этом сообщает Krapka.rv.



"То, что я сделал, не имеет ни одна армия в мире. Изделие создал около 20 лет назад, однако забросил, как говорится, в долгий ящик. С началом боевых действий в Донбассе подумал, что компенсатор изрядно поможет нашим военным, стал его совершенствовать", - сказал Марков.





По его словам, дульный тонус-компенсатор обладает способностью гасить пламя и делать выстрел беззвучным.

"Также он помогает военному целиться точно. Сейчас мое устройство ребята используют в АТО. Были дельцы, которые пытались скопировать мое изобретение, но ничего у них не получилось", - уточнил Марков.

Мужчина запатентовал свою разработку.

Патентный поверенный Юрий Трачук официально подтвердил, что изобретение Маркова уникально и не имеет аналогов.

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