Старшеклассники недовольны тем, что боевики не отменили комендантский час во время проведения выпускных вечеров

В оккупированном Луганске выпускные вечера прошли с учетом комендантского часа, поэтому старшеклассники смогли встретить рассвет только после 04:00.

По информации источников LIGA.net в городе, выпускников на время проведения мероприятий закрывали в развлекательных заведениях, и они не могли передвигаться по городу с 23:00 до 04:00.

"Нас сразу предупредили, что мы будем ограничены в передвижении эти пять часов, поэтому администрация кафе и охранники заранее закрыли зал, где мы отмечали выпускной, а после четырех утра мы смогли встретить сегодня рассвет", - отметила LIGA.net выпускница Наталья, имя которой изменено в целях безопасности.

По словам другого выпускника Максима, он недоволен тем, что пророссийские наемники не отменили комендантский час на это время.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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