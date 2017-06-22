Культура корпоративной игрушки от Art-berloga

Профессионалы "Бюро мягких отношений" отлично зарекомендовали себя не только в Украине, но и на международной арене

Каждый из нас хоть раз в жизни держал в руках корпоративную игрушку брендированную тем или иным логотипом, а многие предприниматели, владельцы больших и малых бизнесов, и сами задавались вопросом создания корпоративного плюшевого талисмана. Но мало кто задумывался в чем же секрет такой "вирусности" данного явления и действительно ли корпоративные игрушки так эффективны как инструмент маркетинга?

Разобраться в этом вопросе удалось специалистам Бюро мягких отношений Art-berloga, плюшевые корпоративные произведения и маскоты которых давно колесят по миру, снимаются в рекламных роликах больших корпораций, украшают страницы глянцев и интерьеры бутиков.





По словам Алены Голд, идейного вдохновителя Art-berloga, корпоративная игрушка, преподнесенная человеку в определенный запоминающийся момент, становится для него мощным эмоциональным якорем. Он ощущает себя сопричастным вашему бизнесу, независимо от того клиент это или сотрудник.

Именно поэтому с такими сувенирами тяжело расставаться, даже если вдруг они давно по ненадобности пылятся на антресоли.

"Вирусность" же такого явления как корпоративная игрушка связывают с глобальным поглощением общества интернетом и, как следствие, с растущей интровертизацией. Люди все глубже уходят в онлайн, маркетинг подстраивается под новые условия рынка и тут возникают маскоты - вымышленные, а зачастую и виртуальные, персонажи, которые часто становятся настоящим лицом бренда. Они социально активны и интересны, живут своей жизнью, имеют аккаунты в соцсетях, снимаются в рекламе и фильмах, ездят на отдых. Их отслеживают, ими увлекаются, берут пример, всячески тиражируют, производят из пластика и плюша, интегрируют в интерьер, печатают на футболках и т.д.





Такое повальное увлечение общества маскотами приводит к абсолютно логичному желанию владельцев бизнеса - монетизировать виртуальных персонажей с помощью производства все новых и новых партий плюшевых или пластиковых любимцев публики.

Эту тенденцию в Art-berloga расценивают как резко негативную. Ведь перепроизводство в данной сфере крайне пагубно влияет на ценность корпоративной игрушки, как таковой.

Именно поэтому в Бюро мягких отношений Art-berloga выбрали совершенно нестандартную стратегию работы в сегменте "корпоративная игрушка". Каждый их клиент может рассчитывать на индивидуальный подход в работе, креативные дизайнерские и конструктивные решения, разработку и создание эксклюзивных изделий согласно корпоративному стилю и миссии компании, производство брендированной продукции минимальными и небольшими партиями от 1-го экземпляра . Никакой штамповки и лишнего тиражирования. Только эксклюзивные решения!





Профессионалы "Бюро мягких отношений" отлично зарекомендовали себя не только в Украине, но и на международной арене. Мировое сообщество может обратиться за уникальными услугами в любое время суток по адресу: http://world.art-berloga.com/