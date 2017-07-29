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Украинский пилот, который посадил самолет в Турции, получит орден

29.07.2017 11:46
Пилот Александр Акопов, который посадил побитый градом самолет с пассажирами на борту, получит орден "За мужество"
Украинский пилот, который посадил самолет в Турции, получит орден
Александр Акопов (фото - Петр Порошенко/Facebook)

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении пилота Александра Акопова орденом "За мужество". Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Наш соотечественник без преувеличения стал героем, посадив вслепую побитый градом самолет в стамбульском аэропорту. Поступку украинца аплодирует весь мир", - написал президент. 

Акопов посадил самолет Airbus А320, попав в непогоду с ветром и крупным градом. Град разбил носовую часть и стекло кабины пилотов на высоте 4 тыс футов. Пилоты приняли решение возвращаться в аэропорт Ататюрк.

На борту самолета был 121 пассажир.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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