В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности

Спасатели призывают придерживаться ряда правил и запретов во избежание массовых возгораний

До 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего становится деятельность человека.

По данным ГСЧС, за прошлые сутки в Украине зафиксировано 555 возгораний на открытых территориях.

На время высокого уровня пожарной опасности запрещается: посещать хвойные леса; разводить костры в лесах и лесопосадках; заезжать в лес на автомобиле; бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанные бензином, газом, маслом или другими горючими материалами тряпки; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; сжигать отходы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Житомирской области в Полесском природном заповеднике сегодня вечером загорелся лес на площади 60 га, на двух га огонь достиг верхушек деревьев. К тушению привлечена пожарная авиация.

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