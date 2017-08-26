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Полиция заступила на усиленное патрулирование Донецкой области

26.08.2017 05:19
На выходных порядок будут охранять полторы тысячи полицейских "в максимальной готовности"
Полиция заступила на усиленное патрулирование Донецкой области
Фото: dn.npu.gov.ua

В Донбассе правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме в связи с массовыми мероприятиями, которые проводятся в регионе. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"Наша задача - обеспечить охрану общественного порядка в Донецкой области. Работаем в максимальной готовности", - отметил начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области полковник Юрий Горустович.

Полиция будет работать во взаимодействии с Нацгвардией, пограничниками, военной службой правопорядка. К охране общественного порядка привлечены около 400 нарядов полиции, в том числе, группы быстрого реагирования, мобильные блокпосты, автопатрули. Всего на выходных нести службу будут 1500 полицейских.

А также на ночное дежурство ежедневно заступают бойцы спецподразделения КОРД, в местах массового скопления людей дежурят кинологи. Также увеличено количество личного состава на блокпостах.

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