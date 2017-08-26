Полиция заступила на усиленное патрулирование Донецкой области

На выходных порядок будут охранять полторы тысячи полицейских "в максимальной готовности"

В Донбассе правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме в связи с массовыми мероприятиями, которые проводятся в регионе. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"Наша задача - обеспечить охрану общественного порядка в Донецкой области. Работаем в максимальной готовности", - отметил начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области полковник Юрий Горустович.

Полиция будет работать во взаимодействии с Нацгвардией, пограничниками, военной службой правопорядка. К охране общественного порядка привлечены около 400 нарядов полиции, в том числе, группы быстрого реагирования, мобильные блокпосты, автопатрули. Всего на выходных нести службу будут 1500 полицейских.



А также на ночное дежурство ежедневно заступают бойцы спецподразделения КОРД, в местах массового скопления людей дежурят кинологи. Также увеличено количество личного состава на блокпостах.



Читайте также: ФФУ подтвердила матч в Мариуполе: СБУ предупреждает о рисках



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.