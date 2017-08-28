Раненый в Авдеевке британский журналист вернулся в Донбасс
28.08.2017 13:12
В начале февраля 2017 года британский фотограф Кристофер Нанн при обстреле получил травму левого глаза
Кристофер Нанн слева (фото - twitter.com/chrisnunnphoto)
Британский фотожурналист Кристофер Нанн, который в начале февраля 2017 года, в результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен и почти потерял зрение, принял решение вернуться на Донбасс. Об этом он сообщил в Twitter.
"Мы с Вовой вернулись в Донбасс. Побывали на пенной вечеринке в День шахтера минувшей ночью в Покровске", - отметил журналист.
3 февраля 2017 года его отправили в Днепр в областную больницу им. И. Мечникова.
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