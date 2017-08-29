Полиция готовится к наплыву паломников в Умань

Обеспечивать общественный порядок полиция будет вместе с сотрудниками Национальной гвардии

Ожидается, что 20-21 сентября в Умани участие в праздновании Нового года по иудейскому календарю примут участие более 30 тысяч человек из более чем 20 стран мира. Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба полиции.

По его словам, обеспечивать общественный порядок полиция будет вместе с сотрудниками Национальной гвардии. В этом году для обеспечения общественной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также не менее 15 сотрудников полиции Израиля.

Князев отметил, что также в охране общественного порядка будет задействовано новое подразделение - тактическая полиция. Ее основной задачей является обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий.

Глава Нацполиции отметил, что в предыдущие годы наблюдалось снижение количества правонарушений и повышение лояльности граждан к паломникам-хасидам.

Все евреи, исповедующие хасидизм, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если они встретят новый год Рош-га-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым для них.

В прошлом году украинским полицейским помогали обеспечивать общественный порядок 15 правоохранителей из Израиля.

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