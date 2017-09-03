ГПУ открыла производство по делу о граффити - Луценко

Прокуратура открыла производство по факту уничтожения граффити на Грушевского

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Майдана на фасаде магазина "Эмпориум" на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.



"Как известно, приказом Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовной ответственности по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры). Кроме того, бизнес вандалов из "Эмпориум" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - сообщил генпрокурор.



По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, за уничтожение патриотических граффити предусмотрена уголовная ответственность.



Ранее министр культуры Евгений Нищук сообщил, что Минкультуры вместе с партнерами будет искать варианты восстановления граффити.

C фасада магазина мебели на улице Грушевского в Киеве стерли патриотические граффити, изображающие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку.



Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника.



Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.

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