Распознает цвета и жесты: ученые создали робота-паука

Шестиногий "кавайный" робот умеет подниматься по лестнице, а также видит в темноте и различает цвета

Ученые японской компании Vincross создали робота Hexa, которым можно управлять с помощью смартфона. Об этом сообщают NBC News.

Это шестиногое устройство высотой в 15 см и 40 см в диаметре.

Робот оснащен Wi-Fi, камерой и сенсором, поэтому он может передвигаться в заданном направлении самостоятельно - "куда угодно, даже подняться по лестнице", говорят разработчики.

Hexa запрограммирован на распознавание жестов и цветов, а также видит в темноте. Заряда батареи устройства хватает на четыре часа.

Разработчики планируют сделать робота доступным для широких масс - пока в качестве игрушки. Его уже можно купить за $500.

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