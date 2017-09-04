Распознает цвета и жесты: ученые создали робота-паука
Ученые японской компании Vincross создали робота Hexa, которым можно управлять с помощью смартфона. Об этом сообщают NBC News.
Это шестиногое устройство высотой в 15 см и 40 см в диаметре.
Робот оснащен Wi-Fi, камерой и сенсором, поэтому он может передвигаться в заданном направлении самостоятельно - "куда угодно, даже подняться по лестнице", говорят разработчики.
Hexa запрограммирован на распознавание жестов и цветов, а также видит в темноте. Заряда батареи устройства хватает на четыре часа.
Разработчики планируют сделать робота доступным для широких масс - пока в качестве игрушки. Его уже можно купить за $500.
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