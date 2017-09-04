Германия выделит дополнительно €6,5 млн пострадавшим в Донбассе

Финансирование Германией проектов Международного комитета Красного креста в Украине в 2016-2018 годах увеличится до €14,5 млн

Германия выделит Украине дополнительно €6,5 млн на поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного креста в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Таким образом, совокупное финансирование Германией проектов МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до €14,5 млн.

"Мероприятия проекта охватывают медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, поставки продуктов питания и гигиены, подготовку медицинских кадров и обслуживающего персонала, поиск пропавших без вести и посещение задержанных", - отметили в пресс-службе.

Целевой группой для оказания помощи являются внутренне перемещенные лица вместе с семьями в общинах, которые дали им приют, а также пострадавшие по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

10 августа Международный комитет Красного креста направил во временно оккупированные районы Донецкой области более 120 тонн гуманитарной помощи местным жителям..

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